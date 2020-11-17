Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости закрыть церкви, поскольку прихожане не соблюдают социальной дистанции.

Также политик добавил, что большая часть прихожан — это пожилые люди, которые находятся в группе риска.

"Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники. Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете? "Вот у нас умирает много священников". Так закройте храмы, поберегите ваших священников", — призвал депутат Госдумы.