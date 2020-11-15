Папа Римский "лайкнул" фотографию модели в эротическом белье

Папа Римский Франциск начал открывать для себя социальные сети. Недавно понтифик поставил лайк под фотографией бразильской модели Наталии Гариботто в Instagram.

Примечательно, что на фотографии девушка была одета в эротический костюм школьницы.

Модель была настолько удивлена, что написала ему сообщение. Представители Папы Римского никак не прокомментировали инцидент, а вскоре лайк пропал с фотографии бразильянки.