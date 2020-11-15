Папа Римский Франциск начал открывать для себя социальные сети. Недавно понтифик поставил лайк под фотографией бразильской модели Наталии Гариботто в Instagram.
Примечательно, что на фотографии девушка была одета в эротический костюм школьницы.
Модель была настолько удивлена, что написала ему сообщение. Представители Папы Римского никак не прокомментировали инцидент, а вскоре лайк пропал с фотографии бразильянки.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.