Выбор папы Франциска: впервые кардиналом стал чернокожий архиепископ

Папа Франциск объявил имена 13 новых кардиналов, самым заметным из которых является вашингтонский архиепископ Уилтон Грегори, первый чернокожий американский прелат, заслуживший эту честь.

Грегори был назначен архиепископом Вашингтона в 2019 году, служа в Чикаго и Атланте. Церковник сделал себе имя в этом году, когда публично раскритиковал президента Дональда Трампа за его визит в Храм Святого Иоанна Павла II в Вашингтоне.

Напомним, что в тот день протестующие Black Lives Matter собрались в центре Вашингтона, чтобы выразить протест против жестокости полиции, и были разогнаны полицией с использованием слезоточивого газа, чтобы Трамп и первая леди могли безопасно посетить церковь. Критики тогда обвинили президента в подстрекательстве к жестоким столкновениям между полицией и гражданами просто для того, чтобы получить возможность сфотографироваться.

Грегори сказал, что он находит "непонятным и предосудительным", что "любое католическое учреждение" позволяет себе "так вопиюще злоупотреблять и манипулировать собой.

"Папа Иоанн Павел II, который был посмертно канонизирован, был горячим защитником прав и достоинства человека, — напомнил он. — Он, конечно, не стал бы потворствовать использованию слезоточивого газа и других сдерживающих средств, чтобы заставить их замолчать, рассеять или запугать ради возможности сфотографироваться перед местом поклонения и мира".

В других публичных комментариях Уилтон Грегори хвалил тех, кто "выходит на улицы протестовать против несправедливости", хотя и утверждал, что он не является сторонником Black Lives Matter.