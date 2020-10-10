Тест на коронавирус патриарха Кирилла показал отрицательный результат

Патриарх Русской православной церкви и всея Руси Кирилл сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Об этом сообщил митрополит Иларион. По его словам, священнослужитель сейчас чувствует себя хорошо.