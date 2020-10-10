Патриарх Русской православной церкви и всея Руси Кирилл сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Об этом сообщил митрополит Иларион. По его словам, священнослужитель сейчас чувствует себя хорошо.
"Но правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может, и если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком", — добавил митрополит.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.