Епархия запретила отцу Сергию быть священником

Отец Сергий из Среднеуральского женского монастыря, которого ранее лишили церковного сана, больше никогда не сможет стать священником.

Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.