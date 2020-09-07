Отец Сергий из Среднеуральского женского монастыря, которого ранее лишили церковного сана, больше никогда не сможет стать священником.
Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.
"Отец Сергий никогда не сможет теперь быть священником. Ни при каких обстоятельствах", — отметил представитель епархии.
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