Патриарх Кирилл призвал россиян не отказываться от православной веры

Патриарх Кирилл призвал россиян не отказываться от православной веры, а следовать историческому выбору, который сделал князь Владимир в 988 году.

"Божие чудо. Столетия люди жили, поклоняясь идолам — какая же была мощная религиозная убежденность. Князь Владимир почти без реального сопротивления крестит весь народ. Возможно ли было так, в одночасье, развернуть всю общественную, государственную и личную жизнь людей, как это удалось сделать князю Владимиру? Поэтому, конечно, крещение Руси было благодатным Божиим даром", — утверждает патриарх.

Напомним, что сегодня, 28 июля, празднуется День крещения Руси.