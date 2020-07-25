Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию избавиться от автомобиля, который она приобрела за 9,5 миллиона рублей.
По мнению патриарха, священники не должны "разъезжать" на дорогих иномарках.
"Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", — сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.
Александр Буйнов в больнице восстанавливается после операции.