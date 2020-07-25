Настоятельницу московского монастыря обязали продать дорогой автомобиль

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязал настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию избавиться от автомобиля, который она приобрела за 9,5 миллиона рублей.

По мнению патриарха, священники не должны "разъезжать" на дорогих иномарках.