Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий умер на 85-м году жизни

Митрополит, почти 30 лет возглавлявший Владимирскую епархию, скончался незадолго до полуночи 22 июля, на момент смерти ему было 84 года.

Об этом сообщила пресс-служба Александровской епархии.

Митрополит Евлогий родился 13 января 1937 года в Кемерове. 27 октября 1990 года постановлением святейшего патриарха Алексия II и Священного Синода был определен епископом Владимирским и Суздальским.

В 2019 году по решению Священного Синода митрополит был отпущен на покой с благодарностями от монастыря Оптина.