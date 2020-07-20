Папа Римский Франциск во время проповеди заявил, что сильно обеспокоен ситуацией на Южном Кавказе, где не утихает конфликт между Арменией и Азербайджаном.
"Поддерживая недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, я вновь призываю к глобальному и незамедлительному прекращению огня, которое позволит обеспечить мир и безопасность, необходимые для оказания гуманитарной помощи", — утверждает понтифик.
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".