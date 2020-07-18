"Воинство Христово": У отца Сергия появилась собственная армия

У опального отца Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь, теперь есть собственная армия. Об этом объявил полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, который прибыл в монастырь.