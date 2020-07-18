У опального отца Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь, теперь есть собственная армия. Об этом объявил полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, который прибыл в монастырь.
"Россия пришла к точке, за которой стоит выбор, или ей быть православной державой, или ей не быть вообще… Я призываю к восстанию духа, которое позволит нам во всех городах приступить к созданию воинства Христова", — утверждает полковник.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.