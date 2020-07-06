В екатеринбургской епархии рассказали, что в биографии схиигумена Сергия есть один нелицеприятный факт, который он пытался скрыть. Речь идёт о судимости за убийство.

"В действительности же не было никаких красивых историй про то, что Святейший Патриарх Алексий II уговаривал Вас рукоположиться, а потом заставил дать Вам наперсный крест. Что якобы и исполнил владыка Викентий… А правда в том, что совершенное Вами преступление в автобиографии при принятии сана Вы зашифровали фразой: "1984-1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика", — сказано в заявлении епархии.