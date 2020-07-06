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Лишенный сана схиигумен Сергий собирает народное ополчение

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Заслуживший себе скандальную славу после целого ряда одиозных высказываний и захвата женского монастыря в Среднеуральске схиигумен Сергий (в миру Николай Романов), лишенный церковного сана, решил идти ва-банк и "перековаться" в политики.

Романов опубликовал видеообращение, в котором обвинил российские власти в развале страны и призвал россиян вступать в ряды создаваемого им народного ополчения.

Экс-священник на видео, которое он сам назал "политическим воззванием", утверждает, что власти "хотят втянуть Россию в гражданскую войну с близлежащими народами".

"1 июля была объявлена мобилизация солдат и офицеров России. Перед этим было объявление господина Путина об имперских претензиях к территориям близлежащих государств", — заявил схиигумен.

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