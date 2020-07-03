Епархия пообещала вернуть захваченный схиигуменом Сергием монастырь

Екатеринбургская епархия собирается вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, который ранее был захвачен последователями лишенного сана схиигумена Сергия.

"В мирном и законном духе этот монастырь, безусловно, вернется под управление Екатеринбургской епархии и вернется в лоно Русской православной церкви. Вы увидите это в будущем. Мы вам это обещаем", — заявил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло.

Также он напомнил, что монастырь находился под управлением игуменьи Варвары Крыгиной. Но в данный момент она и другие сестры и священнослужители находится рядом с монастырем Ганина Яма, в паломническом центре.

Меняйло надеется, что в ближайшем будущем Крыгина снова будет управлять Среднеуральским женским монастырем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что схиигумен Сергий захватил монастырь в Свердловской области.