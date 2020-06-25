Буддийский лидер Джампел Лодой скончался от COVID-19

О смерти верховного ламы Тувы сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

"Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет, но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Я как будто потерял крыло" — рассказал глава.

Он также выразил соболезнования родным и близким и напомнил о том, что врачи сделали все, что от них требовалось.

10 июня стало известно о госпитализации Джампела Лодоя в тяжелом состоянии с диагнозом коронавируса.