На сайте Духовного управления мусульман России сообщается о помощи жителям Палестины, Сирии, Йемена и Афганистана. Мусульманская община организовала помощь в виде продуктов питания.

"Как сообщил Ильдар Аляутдинов (заместитель председателя ДУМ РФ по социальным вопросам, муфтий Москвы и глава благотворительного фонда "Закят" — Прим. ред.), помощь российских мусульман распространялась не только на Россию: продуктовая помощь была оказана также не менее 4000 семей (в среднем по пять человек в каждой) в Палестине, Сирии, Йемене и Афганистане", — говорится в сообщении.