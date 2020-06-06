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Что такое День Святого Духа

Религия

Шестого июня православная церковь отмечает День Святого Духа. Этот праздник продолжает торжества Святой Троицы.

Во время этого праздника верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло на пятидесятый день после Воскресения Христова.

"Это торжество установлено самим явлением Святого Духа, которое произошло в Иерусалиме на 50-ый день после Воскресения Христова. И сам праздник в Церкви, как и Воскресение Христово, отмечается с тех же пор, как совершилось событие. Это самые древние христианский праздники", — рассказывает настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский.

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