Таксист из Москвы спас свою клиентку с помощью мобильного приложения

"Вести" рассказали о московском таксисте, который спас свою клиентку из плена.

Мужчина принял заказ через приложение и направился в Троицк. По дороге на его мобильный приходили сообщения от клиентки, которая писала о том, что находится в неизвестном месте и подвергается сексуальному насилию.

Водитель приехал на точку, которая указана в карте приложения, но клиентку не обнаружил. Таксист позвонил в 112 и рассказал о произошедшей ситуации. Полиции удалось отследить местоположение пострадавшей и задержать преступников.

Таксиста обещали наградить премией.