Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.
"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
Как сообщает новостное агентство РИА "Новости", президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам.
Президент уточнил, что мусульмане вносят большой вклад в межнациональный мир.
Сотрудники полиции при поддержке ФСБ и Росгвардии пресекли в Рязанской области деятельность нелегального предприятия по производству сигарет.
В самой Рязани и селе Чулково Скопинского района действовали цеха по изготовлению табачной продукции. Изъяты три производственные линии, более 760 тысяч немаркированных пачек сигарет и упаковочные материалы.
"Вести" рассказали о московском таксисте, который спас свою клиентку из плена.
Мужчина принял заказ через приложение и направился в Троицк. По дороге на его мобильный приходили сообщения от клиентки, которая писала о том, что находится в неизвестном месте и подвергается сексуальному насилию.
Водитель приехал на точку, которая указана в карте приложения, но клиентку не обнаружил. Таксист позвонил в 112 и рассказал о произошедшей ситуации. Полиции удалось отследить местоположение пострадавшей и задержать преступников.
Таксиста обещали наградить премией.
Пресс-служба главы Белоруссии Александра Лукашенко рассказала о том, что президент поздравил московского патриарха Кирилла с днем тезоименитства.
"На протяжении многих лет Вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути — пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству. Ваша подвижническая деятельность по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира", — процитировали поздравление в пресс-службе.
Дмитрий Медведев поздравил мусульман, которые живут в России, с праздником Ураза-байрам. Зампредседателя пожелал им мира и здоровья.
"Мусульманская умма России многое делает для сохранения обычаев и культуры ислама, поддерживает и развивает многовековые традиции добрососедства и терпимости. Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия", — пожелал Медведев.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.