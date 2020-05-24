Дмитрий Медведев поздравил мусульман, которые живут в России, с праздником Ураза-байрам. Зампредседателя пожелал им мира и здоровья.
"Мусульманская умма России многое делает для сохранения обычаев и культуры ислама, поддерживает и развивает многовековые традиции добрососедства и терпимости. Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия", — заявил Медведев.
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Министр иностранных дел Японии Тошимицу Моги заявил, что Курильские острова перешли под юрисдикцию Японии. Переговоры между Россией и Японией зашли в тупик? Или наши соседи зачем-то решили обострить отношения?