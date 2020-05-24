Пресс-служба главы Белоруссии Александра Лукашенко рассказала о том, что президент поздравил московского патриарха Кирилла с днем тезоименитства.
"На протяжении многих лет Вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути — пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству. Ваша подвижническая деятельность по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира", — процитировали поздравление в пресс-службе.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Министр иностранных дел Японии Тошимицу Моги заявил, что Курильские острова перешли под юрисдикцию Японии. Переговоры между Россией и Японией зашли в тупик? Или наши соседи зачем-то решили обострить отношения?