Как сообщает новостное агентство РИА "Новости", президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам.

Президент уточнил, что мусульмане вносят большой вклад в межнациональный мир.

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