Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что надеется на скорое открытие московских храмов для прихожан. Об этом сообщает "РИА Новости".
Как известно, в ряде российских регионов — в том числе, и в Москве — посещение храмов временно запрещено из-за коронавирусной пандемии.
"Как мы знаем, ситуация в регионах разнится, но даже в городе Москве, где мы с вами продолжаем сейчас соблюдать режим самоизоляции, уже много машин на улицах, уже множество людей ездит в метро, уже открылись стройплощадки. <…> И, конечно, верующие задают справедливый вопрос: когда же станет возможно посещать храм? — сказал митрополит Иларион.
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