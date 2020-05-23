В РПЦ надеются на скорое открытие столичных храмов

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что надеется на скорое открытие московских храмов для прихожан. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как известно, в ряде российских регионов — в том числе, и в Москве — посещение храмов временно запрещено из-за коронавирусной пандемии.