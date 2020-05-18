В Москве умер один из старейших священников — почетный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине протоиерей Николай Дятлов. Ему было 87 лет.
"Отец Николай скончался утром 18 мая после долгой и тяжелой болезни", — сообщили представители храма, отметив, что смерть священника не связана с коронавирусом.
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