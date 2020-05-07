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Уроки знаменитой школы Рамадана теперь проходят в Интернете

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Ежегодно во время поста месяца Рамадан индонезийский наставник Ахмад Уинарди проводит специальный курс для студентов в крупнейшей в мире мусульманской стране — Индонезии. Студенты со всего мира получают возможность углубить свои знания об исламе.

Но в этом году из-за коронавируса Рамадан проходит с закрытыми мечетями и строгими правилами дистанцирования. Поэтому уроки Школы проходят в интернете, и сегодня мусульманам, желающим пройти курс, не нужно ехать на острова Ява и Суматра.

"Из-за COVID-19 мы ограничены от деятельности вне наших домов, поэтому мы начали онлайн Исламский курс, — говорит Гем Индрия, один из организаторов. — И оказывается, что онлайн-обучение устраняет географические барьеры, мы можем обратиться к большему числу участников".

Что это за курс и почему его высоко ценят

Известный как Pesantran Kilat, что в переводе означает "интенсивная исламская школа-интернат", этот курс учит студентов исламу, а также творческим способам чтения Корана, таким, как жесты рук.

"Жесты, поясняет Уинарди, могут выступать в качестве забавных подсказок, чтобы помочь учащимся начальных классов, большинство из которых в возрасте от 6 до 12 лет, лучше запоминать религиозные стихи".

К слову, недавнее исследование, проведенное в Турции, показало, что молодежь этой страны все чаще дистанцируется от религии. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

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Темы ислам индонезия месяц рамадан курс по изучению корана
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