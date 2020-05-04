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Источник Правда.Ру

Муфтий Гацалов: пандемия допущена Богом, чтобы помочь нам быть людьми

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Хаджимурад Гацалов, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия — Алания в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" сказал, что полностью согласен с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым), который считает, что Бог допустил эпидемию коронавируса на Землю из любви к людям.

Священнослужитель, однозначно, прав. Все, что творится на земле — это только по велению Господа. Каждая суть происходящего — его промысел, его сила, его мощь, его замысел. И то, что сейчас происходит в мире, это его посыл:

  • люди, остановитесь, задумайтесь, что вы творите.

Все, что делается, это или в наказание людям, или в назидание.

А не слишком ли жестокий урок такой?

Почему? Что жестокого?

Умирает огромное количество людей…

А люди в обычной — в нашем понимании — жизни не умирают разве?

Умирают, конечно…

Каждый день умирают люди. И каждый человек умирает так, как ему было предопределено. Тем, кто погиб от коронавируса, это тоже предопределено было.

Почему всю жестокость "сваливают" на Бога? Он не жесток, поймите, он кругом справедлив.

Почему? В чем здесь справедливость?

Вот идет пандемия. Нам все говорят: берегите себя, охраняйте себя, своих близких — а мы же этого не делаем. Ходим по улицам, как говорится, тусуемся, не обращаем внимания на все предупреждения. А потом говорим, что Бог жесток.

Нет. Это мы — глупые. Ведь все, что делается с людьми, все абсолютно (это тоже сказано Господом) — это деяния наших рук. Это деяния именно наших рук. Поэтому надо задуматься, что мы делаем, так ли мы это делаем.

Но есть еще одна сторона. Пандемия сегодняшняя — это момент очищения, приближения к Господу, момент покаяния. Мы должны сегодня остановиться: задуматься, покаяться, очиститься, осмыслить, как мы относимся к себе и своим близким.

По заветам Господа ли живем? Творим ли добро каждый день или стараемся его творить? Или просто "обозначаем намерения"?

Так что, неспроста на нас свалилась эта пандемия. Есть у нее смысл. И он прост:

  • люди, измените свою нравственную суть, свой нравственный путь, свое я. Приблизьтесь к Богу. Начните следовать заветам.
Темы муфтий бог и пандемия хаджимурад гацалов
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