Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил в эфире ТК "Спас", что пандемия допущена Богом на землю с тем, чтобы люди научились любить ближних.
"Господь - не гуманист, он - человеколюбец", - говорит священник. - Гуманизм - это свойственно атеистам, ведь он ставит в центр мироздания комфорт и благо человека.А есть человеколюбие - когда других (ближних) любят как самого себя.Оторвать христианское человеколюбие от веры невозможно".
То есть, по словам митрополита Тихона, пандемия допущена Богом "для покаяния, переосмысления и изменения жизни".
"Этот урок все мы, люди, должны постичь сегодня вот такой высокой ценой: через смерть, страдания, испытания и глубокое покаяние", - подытожил митрополит Тихон.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.