Митрополит Тихон: Бог допустил эпидемию из любви к людям

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил в эфире ТК "Спас", что пандемия допущена Богом на землю с тем, чтобы люди научились любить ближних.

"Господь - не гуманист, он - человеколюбец", - говорит священник. - Гуманизм - это свойственно атеистам, ведь он ставит в центр мироздания комфорт и благо человека.А есть человеколюбие - когда других (ближних) любят как самого себя.Оторвать христианское человеколюбие от веры невозможно".

То есть, по словам митрополита Тихона, пандемия допущена Богом "для покаяния, переосмысления и изменения жизни".