На сайте Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) опубликовано обращение к верующим, в котором написано, что XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев призывает ограничить число участников похоронных мероприятий, а ламам обязательно использовать маски и перчатки.

"Присутствие большого количества людей, как на церемонии прощания, так и на погребении, на поминальном обеде, чревато распространением быстрого заражения людей, если среди них будут инфицированные или контактировавшие с ними. Что может привести к печальным последствиям", — приводятся в сообщении слова XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.