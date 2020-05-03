В РПЦ сравнили мегаполисы с адом

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов выразил мнение, что жизнь в мегаполисе больше напоминает жизнь в аду.

"Мегаполис сам по себе — это вообще существование не жизненное. Господь дал человеку землю, да еще в раю, а мегаполис — это противоположность этому раю, это просто ад!", — заявил представитель РПЦ.

Также протоиерей раскритиковал "Сити" в центре Москвы.