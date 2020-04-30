Исследование: турецкая молодежь все меньше подвержена религиозности

Несмотря на более чем десятилетние усилия правящей Партии справедливости и Развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана по формированию поколения благочестивых турок, молодежь страны, похоже, отворачивается от религии.

К такому выводу приходят социологи.

Основатель Турции, Мустафа Камаль Ататюрк, изгнал религию из общественной жизни, создав светскую, прозападную республику, которая порвала с османским прошлым. Сто лет спустя Эрдоган вернул Турцию на более религиозный и социально консервативный путь, стремясь создать "религиозное поколение", которое будет"работать на строительство новой цивилизации". Некоторые члены оппозиции прозвали его "халифом в ожидании".

Президент утроил число высших школ религиозного имама Хатипа в стране, неуклонно увеличивал финансирование Управления по делам религии Турции и увеличил полномочия местных Муктаров, или лидеров общин, которые обычно являются набожными людьми.

Молодежь тянет к светскости

"Но, по-видимому, Эрдоган перегибает палку. Почти два десятилетия напористого бренда политического ислама ПСР вызывают у молодежи протестное отторжение. Многие студенты признаются, что сегодня не соблюдают правила Рамадана. И в качестве доказательства показывают, что у них с собой всегда есть вода и что-нибудь из еды", — написано в отчете группы социологов, проводивших исследование по заказу Университета Саркая и Министерства образования Турции.

Исследование показало, что учащиеся "сопротивляются обязательным урокам религии, проекту правительства"религиозное поколение "и концепции религии в целом".

Почти половина опрошенных учителей заявили, что их ученики все чаще называют себя атеистами, деистами или феминистками и оспаривают интерпретацию ислама, преподаваемого в школе.