Мусульмане готовятся к необычному Рамадану

23 апреля после захода солнца у мусульман начинается Рамадан. И сегодня мусульманский мир сталкивается с дилеммой: как соблюдать священный месяц во время самоизоляции из-за коронавируса и в условиях социального дистанцирования.

Рамадан включает в себя пост в течение дня, который прерывается вечером общим застольем семьи и более широкой общины. Многие посещают долгие ночные собрания в мечетях.

В этом году все будет по-другому

В большинстве стран религиозные власти постановили, что молитвы во время Рамадана должны совершаться дома, и призвали людей придерживаться руководящих принципов социального дистанцирования.

Вот уже несколько недель участок вокруг Священной Каабы в Мекке практически пустует.