Мусульмане готовятся к необычному Рамадану

23 апреля после захода солнца у мусульман начинается Рамадан. И сегодня мусульманский мир сталкивается с дилеммой: как соблюдать священный месяц во время самоизоляции из-за коронавируса и в условиях социального дистанцирования.
Рамадан включает в себя пост в течение дня, который прерывается вечером общим застольем семьи и более широкой общины. Многие посещают долгие ночные собрания в мечетях.
В большинстве стран религиозные власти постановили, что молитвы во время Рамадана должны совершаться дома, и призвали людей придерживаться руководящих принципов социального дистанцирования.
Вот уже несколько недель участок вокруг Священной Каабы в Мекке практически пустует.
"Наши сердца плачут, — сказал Али Мулла, муэдзин Большой мечети в Мекке. — Мы привыкли видеть святую мечеть, переполненной людьми в течение дня, ночи, все время… Я чувствую боль глубоко внутри."
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.