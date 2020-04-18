В РПЦ приравняли инопланетян к демонам

В РПЦ считают, что Земля — это единственная планета во Вселенной, на которой имеется жизнь. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его мнению, если бы помимо человека во Вселенной существовали другие формы жизни, то в Священном Писании "было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано". Если об этом ничего не сказано, то в РПЦ уверены, что никаких инопланетян не существует.