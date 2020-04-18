В Иерусалиме в Великую субботу сошел Благодатный огонь. Он традиционно появился в мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по древним писаниям, был погребен Иисус Христос.
Прямую трансляцию схождения Благодатного огня вёл телеканал НТВ.
В условиях пандемии коронавируса схождение огня произошло с ограниченным количеством священнослужителей и при отсутствии паломников.
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