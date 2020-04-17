В РПЦ не стали осуждать посещающих храмы во время карантина

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда воздержался от осуждения верующих, продолжающих ходить в церковь невзирая на действующие запреты. Он отметил, что понимает их мотивы, однако не поддерживает подобное поведение. Об этом сообщает РИА "Новости".