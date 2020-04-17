Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда воздержался от осуждения верующих, продолжающих ходить в церковь невзирая на действующие запреты. Он отметил, что понимает их мотивы, однако не поддерживает подобное поведение. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Что касается посещения храмов, я бы не ставил вопрос в такой плоскости: является ли это грехом, хотя, наверное, кто-то скажет, что, безусловно, грехом является нарушение благословения священноначалия. Но это сложная тема... Я хотел бы воздержаться от каких-то категорических суждений", — поделился своими соображениями Легойда.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.