В РПЦ рассказали, как освятить куличи дома

Московский патриархат РПЦ напомнил жителям столицы, что они могут сами совершать традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожной пасхи дома.

Представители патриархата отмечают, что из-за введенных ограничительных мер лучше не посещать храмы и церкви, чтобы не повышать риск заражения коронавирусом нового типа. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие могут освятить пасхи и куличи в домашних условиях.