Московский патриархат РПЦ напомнил жителям столицы, что они могут сами совершать традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожной пасхи дома.
Представители патриархата отмечают, что из-за введенных ограничительных мер лучше не посещать храмы и церкви, чтобы не повышать риск заражения коронавирусом нового типа. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие могут освятить пасхи и куличи в домашних условиях.
"Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав". После этого нужно окропить пищу святой водой со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь", — рассказали в РПЦ.
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