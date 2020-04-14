Сыктывкарские священники категорически против того, чтобы в период самоизоляции закрывать храмы для посещения верующими.
Как сообщает пресс-служба епархии Сыктывкара, они намерены обратиться с исковым заявлением в суд, чтобы обжаловать постановление Роспотребнадзора республики Коми.
На территории Коми с 11 по 30 апреля действует запрет на проведение публичных религиозных обрядов и посещения храмов.
Епархия считает, что это незаконно и вообще
"постановление главного санитарного врача Коми Людмилы Глушковой противоречит Конституции РФ".
Епархия Сыктывкара хочет через суд добиться открытия храмов и возобновления церковных служб. При этом ни опасность распространения коронавируса, ни мнение патриарха Кирилла (напомним, патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома - прим.ред) в расчет священнослужителями не берутся.
Питирим Волочков, сыктывкарский епископ, который, как говорят, "известен своим непокорным нравом" на своей странице во Вконтакте порекомендовал действенный - по его словам - способ борьбы с эпидемией:
На сегодняшний день республика Коми - четвертый по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
По данным республиканского оперативного штаба, там
Как характеризуют ситуацию местные СМИ,
"все плачевно".
Да еще и священники взялись приходом Антихриста пугать...
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.