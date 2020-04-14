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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Сыктывкарская епархия:запрет на посещение храмов дает дорогу Антихристу

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Сыктывкарские священники категорически против того, чтобы в период самоизоляции закрывать храмы для посещения верующими.

Как сообщает пресс-служба епархии Сыктывкара, они намерены обратиться с исковым заявлением в суд, чтобы обжаловать постановление Роспотребнадзора республики Коми.

О каком постановлении речь и чего хотят священники

На территории Коми с 11 по 30 апреля действует запрет на проведение публичных религиозных обрядов и посещения храмов. 

Епархия считает, что это незаконно и вообще

"постановление главного санитарного врача Коми Людмилы Глушковой противоречит Конституции РФ".

Епархия Сыктывкара хочет через суд добиться открытия храмов и возобновления церковных служб. При этом ни опасность распространения коронавируса, ни мнение патриарха Кирилла (напомним, патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома - прим.ред) в расчет священнослужителями не берутся.

Сыктывкарский епископ знает средство от эпидемии

Питирим Волочков, сыктывкарский епископ, который, как говорят, "известен своим непокорным нравом" на своей странице во Вконтакте порекомендовал действенный - по его словам - способ борьбы с эпидемией:

Ситуация с коронавирусом в Коми

На сегодняшний день республика Коми - четвертый по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

По данным республиканского оперативного штаба, там

  • больны 208 человек,
  • 6 больниц закрыты на карантин,
  • глава республики и министр здравоохранения ушли в отставку.

Как характеризуют ситуацию местные СМИ,

"все плачевно".

Да еще и священники взялись приходом Антихриста пугать...

Темы коми епархия священник сыктывкар коронавирус самоизоляция закрытие храмов епископ питирим волочков
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