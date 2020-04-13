Папа Римский в Пасхальном послании призвал ЕС проявить солидарность

12 апреля католики праздновали Пасху. Во время праздничной воскресной мессы Папа Римский Франциск произносил свое послание в пустой Базилике Святого Петра в Риме.

Главный мессендж папского послания - призыв к солидарности в условиях пандемии коронавируса. Папа Римский предостерег от "эгоизма" и соблазна позволить старым "соперничествам" возродиться.

Во время своего благословения после пасхальной мессы Франциск сказал, что его мысли постоянно с "многими, кто был непосредственно затронут коронавирусом, скорбью и трудностями, вызванными пандемией, от физических страданий до экономических трудностей".

"За эти недели жизнь миллионов людей внезапно изменилась, - сказал он. - Для многих, время, вынужденно проведенное дома, дало возможность поразмыслить, отвлечься от неистового ритма жизни, побыть с близкими и насладиться их обществом. Для многих, однако, это также время беспокойства о неопределенном будущем, о рабочих местах, которые находятся под угрозой, и о других последствиях нынешнего кризиса."

Пантифик призвал политических лидеров " активно работать на общее благо" и сказал о том, что

"перед Европейским союзом стоит эпохальный вызов, от которого будет зависеть не только его будущее, но и будущее всего мира".

Напомним, что ЕС многократно подвергался критике за отсутствие солидарности стран, в него входящих, в борьбе с пандемией коронавируса. В частности за отсутствие координации в экономических мерах. Финансовые министры ЕС, как сообщала "Правда.Ру", достигли компромисса в четверг, чтобы разблокировать €500 млрд. для поддержки стран, наиболее пострадавших от пандемии