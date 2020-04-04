Представители церкви отмечают, что служение священников не менее важно, чем работа врачей, полицейских и других граждан, идущих на риск ради остальных.
"Богослужения в храмах будут продолжаться. И мы надеемся на понимание власти в вопросе о возможности свободного передвижения священнослужителей — как до храма, так и до жилища тех прихожан, кто вынужден оставаться дома и желает принять таинства Церкви", — отметил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Представитель церкви уверил, что если священники посещают верующих на дому, то соблюдают все меры предосторожности.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.