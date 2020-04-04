РПЦ: "богослужения в храмах будут продолжаться"

Представители церкви отмечают, что служение священников не менее важно, чем работа врачей, полицейских и других граждан, идущих на риск ради остальных.

"Богослужения в храмах будут продолжаться. И мы надеемся на понимание власти в вопросе о возможности свободного передвижения священнослужителей — как до храма, так и до жилища тех прихожан, кто вынужден оставаться дома и желает принять таинства Церкви", — отметил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель церкви уверил, что если священники посещают верующих на дому, то соблюдают все меры предосторожности.