Стало известно, как пройдут пасхальные богослужения

В этом году Пасха приходится на 19 апреля, однако совершение богослужений в храмах и церквях будет затруднено введением ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса в России. О совершении пасхальных богослужений в период пандемии рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Богослужения будут проводиться священнослужителями в полном соответствии церковным уставам и традициям. Вопрос заключается в присутствии на них прихожан, что будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Безусловно, будут соблюдаться требования инструкции о профилактике в связи с угрозой коронавируса, утвержденные решением Священного синода. Эти требования минимизируют угрозу заражения всех участвующих в богослужении", - сообщил представитель РПЦ.