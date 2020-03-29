РПЦ продолжит службы, несмотря на призыв патриарха Кирилла

Храмы и церкви Русской православной церкви продолжат проводить богослужения в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян молиться дома и не посещать богослужения из-за опасности заражения коронавирусом.