В скором времени в храмах Русской православной церкви могут начать проверять прихожан на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я думаю, что нельзя и этого исключить. Возможно, прихожан будут проверять на коронавирус, при входе в храм. Но я со своей стороны уже призвал наших верующих: если у них есть признаки простуды, не приходить в храм, чтобы не заражать других", - считает Иларион.

"Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения. А вот вопрос о том, кто будет участвовать в таких богослужениях, как люди будут себя вести, как мы будем предохранять людей от возможного распространения вируса - это тот вопрос, на который церковь будет отвечать в каждом конкретном случае, в зависимости от распространения вируса, и, конечно, прислушиваясь к городским властям, и прислушиваясь к профессиональным медицинским работникам", - добавил священнослужитель.