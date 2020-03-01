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Источник Правда.Ру

1 марта православные празднуют Прощёное воскресенье

Религия

Православные христиане России и всего мира сегодня, 1 марта, празднуют Прощённое воскресение. В этот день люди просят прощения у близких и родных, а также примиряются с собой. Согласно церковному календарю, в этом году праздник выпал на первое марта, а уже со второго марта начинается Великий пост.

В этот день на литургиях в церквях читают Евангелие с частью о прощении грехов, чтобы начать очищение перед постом и встретить Пасху.

пасха православие великий пост прощённое воскресение
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