Православные христиане России и всего мира сегодня, 1 марта, празднуют Прощённое воскресение. В этот день люди просят прощения у близких и родных, а также примиряются с собой. Согласно церковному календарю, в этом году праздник выпал на первое марта, а уже со второго марта начинается Великий пост.
В этот день на литургиях в церквях читают Евангелие с частью о прощении грехов, чтобы начать очищение перед постом и встретить Пасху.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.