1 марта православные празднуют Прощёное воскресенье

Православные христиане России и всего мира сегодня, 1 марта, празднуют Прощённое воскресение. В этот день люди просят прощения у близких и родных, а также примиряются с собой. Согласно церковному календарю, в этом году праздник выпал на первое марта, а уже со второго марта начинается Великий пост.

В этот день на литургиях в церквях читают Евангелие с частью о прощении грехов, чтобы начать очищение перед постом и встретить Пасху.