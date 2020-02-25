В РПЦ не согласны с запретом освящения оружия России

Русская православная церковь (РПЦ) предложила публично обсудить проект документа, который осуждает традицию освящать "оружие массового поражения". Авторы документа считают, что эту практику пора прекратить.

Им возразил Первый зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, приведя в качестве аргумента заповедь о подставлении левой щеки, если тебя ударили по правой, которую следует рассматривать только в том случае, если речь идет о "близких людях" — сородичах. К врагам, подчеркнул он, такую норму применять нельзя.

Щипков считает, что запрет на освящение оружия — удар по суверенитету страны.

"Включение темы запрета на освящение тех или иных видов оружия в политическую повестку — косвенный удар по доверию народа к армии и суверенитету страны. Наше оружие — гарант нашего суверенитета и исторического выбора", — сказал официальный представитель РПЦ.

Щипков уверен, что иностранные конкуренты воспримут отказ от освящения вооружений России как слабость.