Русская православная церковь (РПЦ) предложила публично обсудить проект документа, который осуждает традицию освящать "оружие массового поражения". Авторы документа считают, что эту практику пора прекратить.
Им возразил Первый зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, приведя в качестве аргумента заповедь о подставлении левой щеки, если тебя ударили по правой, которую следует рассматривать только в том случае, если речь идет о "близких людях" — сородичах. К врагам, подчеркнул он, такую норму применять нельзя.
Щипков считает, что запрет на освящение оружия — удар по суверенитету страны.
"Включение темы запрета на освящение тех или иных видов оружия в политическую повестку — косвенный удар по доверию народа к армии и суверенитету страны. Наше оружие — гарант нашего суверенитета и исторического выбора", — сказал официальный представитель РПЦ.
Щипков уверен, что иностранные конкуренты воспримут отказ от освящения вооружений России как слабость.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.