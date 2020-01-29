Решить демографическую проблему России можно, если вывести из системы ОМС аборты. Тогда через 10 лет население увеличится, как минимум, на 10 млн человек.
Об этом заявил 28 января, выступая в Совете Федерации, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Это не фантазия, никакие иные способы не смогут помочь так радикально, как запрет абортов, решить тему народонаселения. Я буду говорить об этом до тех пор, пока мы не придем к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи, выведя такие аборты из системы ОМС", — сказал патриарх.
Ранее на сайте РПЦ был опубликован проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". Согласно ему эмбрион — человеческое существо:
"Эмбрион является человеком и имеет полное право называться таковым: "Тот, кто будет человеком, уже человек", — написано в документе.
По мнению церкви, "новый организм уже не может считаться частью материнского тела", поэтому
"эмбрион принадлежит своим родителям разве что в том смысле, что они ответственны за его развитие и защиту. Таким образом, аборт на любом сроке беременности является убийством человека".
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.