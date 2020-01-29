Патриарх Кирилл: запретив аборты, мы увеличим число россиян на 10 млн

Решить демографическую проблему России можно, если вывести из системы ОМС аборты. Тогда через 10 лет население увеличится, как минимум, на 10 млн человек.

Об этом заявил 28 января, выступая в Совете Федерации, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Это не фантазия, никакие иные способы не смогут помочь так радикально, как запрет абортов, решить тему народонаселения. Я буду говорить об этом до тех пор, пока мы не придем к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи, выведя такие аборты из системы ОМС", — сказал патриарх.

Церковь считает эмбрион человеком, а аборт — убийством

Ранее на сайте РПЦ был опубликован проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". Согласно ему эмбрион — человеческое существо: "Эмбрион является человеком и имеет полное право называться таковым: "Тот, кто будет человеком, уже человек", — написано в документе.

По мнению церкви, "новый организм уже не может считаться частью материнского тела", поэтому