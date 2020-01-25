Русская православная церковь веками создает храмы, которые составляют культурное наследие страны. Такое заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Телеведущая задала митрополиту вопрос, почему представители церкви носят богатое облачение, а купола храмов покрывают золотом, и не лучше было бы продать эти богатства, а деньги отдать нищим.
"Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа. Никому же не приходит в голову говорить "Давайте распродадим Алмазный фонд, а на вырученные деньги построим больницы и школы", или "Давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж" - это все культурное наследие", - ответил Иларион.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".