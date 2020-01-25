Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В РПЦ объяснили, зачем купола храмов покрывают золотом

Религия

Русская православная церковь веками создает храмы, которые составляют культурное наследие страны. Такое заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Телеведущая задала митрополиту вопрос, почему представители церкви носят богатое облачение, а купола храмов покрывают золотом, и не лучше было бы продать эти богатства, а деньги отдать нищим.

"Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа. Никому же не приходит в голову говорить "Давайте распродадим Алмазный фонд, а на вырученные деньги построим больницы и школы", или "Давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж" - это все культурное наследие", - ответил Иларион.

Темы рпц храмы соборы купола золото культура наследие
Актуальная аналитика
Авто
Как сделать такие снимки, чтобы ваша машина обязательно вызвала интерес
Силовые структуры
4 факта о гражданской войне в США
Силовые структуры
10 фактов об Александре Великом
Новости Все >
В РПЦ объяснили, зачем купола храмов покрывают золотом
Россиян ожидает аномальная погода в феврале
Иран предложил Турции помощь после землетрясения
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Си Цзиньпин прокомментировал эпидемию коронавируса
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
На канале убитой блогерши вышло новое видео
Скончалась 92-летняя российская актриса театра
Возле администрации президента прошла акция протеста
Лайнер "Белавиа" совершил вынужденную посадку в Гродно
Последние материалы
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Си Цзиньпин прокомментировал эпидемию коронавируса
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
На канале убитой блогерши вышло новое видео
Скончалась 92-летняя российская актриса театра
Возле администрации президента прошла акция протеста
Как сделать такие снимки, чтобы ваша машина обязательно вызвала интерес
Лайнер "Белавиа" совершил вынужденную посадку в Гродно
Путин приказал уменьшить сроки проверки заявок на материнский капитал
Помпео заявил, что США не нужна Украина
Популярное
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия

В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".

Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Мир. Новости мира
Путин не пожал руку Майку Пенсу
Шоу-бизнес
Шепелев прокомментировал новости о своем увольнении с Первого канала
Соломон Соловьев Они принципиально живут не как все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта Василий Амирджанов Игорь Буккер Чего ждать от коронавируса Игорь Буккер
Комментарии
Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны
Поклонская захотела поработать в Киеве
Хуснуллин предложил провести всероссийскую программу реновации
Возле администрации президента прошла акция протеста
Возле администрации президента прошла акция протеста
Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
Хуснуллин предложил провести всероссийскую программу реновации
Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
Качиньский потребовал от России компенсаций за Вторую мировую войну
Хуснуллин предложил провести всероссийскую программу реновации
Звезды шоу-бизнеса начали продвигать поправки в Конституцию
Оскорбленное мракобесие требует Голгофы для Урганта
В Санкт-Петербурге от удушающего секса умерла девушка-блогер
"Много уродливого": Познер высказался о России
Качиньский потребовал от России компенсаций за Вторую мировую войну
Поклонская захотела поработать в Киеве
Качиньский потребовал от России компенсаций за Вторую мировую войну
"Мерзкое поведение": депутат Госдумы высказалась о главе Чувашии
По всей России проходит акция "Блокадный хлеб"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ