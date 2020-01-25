В РПЦ объяснили, зачем купола храмов покрывают золотом

Русская православная церковь веками создает храмы, которые составляют культурное наследие страны. Такое заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Телеведущая задала митрополиту вопрос, почему представители церкви носят богатое облачение, а купола храмов покрывают золотом, и не лучше было бы продать эти богатства, а деньги отдать нищим.