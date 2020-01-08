Римский папа поцеловал монахиню, которая пообещала "не кусаться"

Папа Римский Франциск, который в прошлом месяце гневно ударил по руке женщину, которая дернула его к себе, дал легкую реакцию, более характерную для его папства в среду, когда монахиня попросила его поцеловать. Он согласился, хотя только после того, как она пообещала не кусать его.

Этот добродушный обмен репликами состоялся в начале еженедельной общей аудиенции Франциска. Когда он вошел в большой зал, где его ждали тысячи людей, взволнованная монахиня привлекла внимание понтифика, крича по-итальянски: "Поцелуй меня, папа!"

Фрэнсис ответил: "О, (но) ты кусаешься!", вызвав смех у людей рядом с ними.

Тогда Франциск пошутил: "Успокойся! Я поцелую тебя, но ты сохраняй спокойствие. Не кусайся!"

Миниатюрная монашка согласилась, и тогда он поцеловал ее в правую щеку, оставив ее еще более восторженной, чем прежде. Она подпрыгнула и закричала: "спасибо, папа!"

В канун Нового года восьмидесятидвухлетний Франциск сердито шлепнул по руке женщину, которая держала его, и с силой дернул к себе на площадь Святого Петра.

Видео этого инцидента стало вирусным в социальных сетях, и на следующий день Фрэнсис извинился, сказав, что он подал "плохой пример".

Франциск, в отличие от некоторых своих предшественников, обычно очень неформален с доброжелателями на таких нерелигиозных мероприятиях, останавливаясь, чтобы поцеловать детей, благословить инвалидов и позволить сотням людей прикоснуться к его руке.