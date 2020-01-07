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Римский Папа обратился с рождественскими поздравлениями к православным

Религия » Другие » Католичество

Папа Римский направил поздравления с Рождеством Христовым всем восточным церквям в своём "твиттере".

Папа Франциск отметил, что в этот день его мысли в особенности обращены на братьев из восточных церквей, будь то католики или православные.

"Желаю всем света и мира Христа Спасителя", — написал он.

Помимо Русской, Грузинской и некоторых других православных церквей, дату Рождества определяет по юлианскому календарю также ряд католических поместных церквей восточного обряда, напоминает "Правда.Ру".

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