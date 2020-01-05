Папа Римский Франциск призвал в к диалогу и сдержанности через два дня после убийства высокопоставленного иранского генерала Соединенными Штатами.
Выступая на воскресной службе в Ватикане, Папа Римский не упомянул Иран напрямую, но говорил об ужасной атмосфере напряженности, которая сейчас ощутима во многих частях мира.
"Я призываю все стороны поддерживать пламя диалога и сдержанности и отгонять тень враждебности", — сказал Франциск.
В пятницу американский беспилотник нанес удар по конвою в аэропорту Багдада, в результате чего погиб иранский военный командир Кассем Солеймани. Это сильно обострило отношения США как с Ираком, так и с Ираном.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.