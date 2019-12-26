Экс-духовник Поклонской предрек России апокалипсис

Отец Сергий, схиигумен Среднеуральского женского монастыря, которого недавно называли духовником Натальи Поклонской, а сейчас считают духовным отцом многих уральских олигархов, во время своей предрождественской проповеди, видеозапись которой выложена в Интернет, что называется, "удивил".

Говорил старец, вопреки канонам, вовсе не о праздничном. Он предрек прихожанам наступление апокалипсиса на Земле.

"Он (антихрист — прим. ред) придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет с силиконовым лицом президента", —

— вещал отец Сергий.

По его словам, "поборники Сатаны" давно готовят кандидатов на антихриста в "оккультных спецшколах".

"Но не оскудела Россия патриотами, верными сынами, готовыми положить душу свою за други своя. Смею вас уверить — они среди нас. Время их наступило. Мы благословляем их на ратный подвиг ради спасения России. Пора прорвать … блокаду, убрать эту мерзость с ее красными дьяволятами и демократами из России…", —

— призывает старец.

Дополнением к проповеди в видеоролик вмонтированы кадры с неизвестного пока ("в екатеринбургской епархии комментарий дать отказались, — пишет URA. RU, — сославшись на "высокую занятость в преддверии светлого Рождества") мероприятия. На "врезке" отец Сергий поет под гармошку "Выпьем за Сталина", а монахини ему подпевают.