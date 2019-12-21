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Источник Правда.Ру

В РПЦ разъяснили, можно ли верующим брать кредиты

Религия

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим христианам не стоит идти на рискованные финансовые операции. Такое мнение он высказал телеканалу "Россия 24".

Иларинон напомнил об одном из заветов Иисуса Христа, который гласил, что "нельзя служить Богу и маммоне". Также митрополит вспомнил о запрете заниматься ростовщичеством для клириков. По словам священнослужителя, в современном мире практически невозможно не взаимодействовать с банками, однако Иларион рекомендовал этого не делать, если это позволяет ситуация.

Примечательно, что, по мнению митрополита, "нет никакого греха в том, чтобы класть деньги в банк под проценты".

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