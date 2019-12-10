На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает отменить действие закона об оскорблении чувств верующих. Авторы документа утверждают, что эта статья (148 УК РФ) нарушает Конституцию и дискредитирует христианство в России.
В петиции утверждается, что под понятием "чувства верующих" не имеется в виду ничего конкретного, а основные заветы христианства - это любовь и милосердие, а не "жажда возмездия". Более того, "чрезмерная опека религии" со стороны государства противоречит Конституции страны, в которой сказано, что Россия - светское государство.
Сейчас под петицией подписались почти 35 тысяч человек.
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