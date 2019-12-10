Христиане потребовали отменить закон об оскорблении чувств верующих

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает отменить действие закона об оскорблении чувств верующих. Авторы документа утверждают, что эта статья (148 УК РФ) нарушает Конституцию и дискредитирует христианство в России.

В петиции утверждается, что под понятием "чувства верующих" не имеется в виду ничего конкретного, а основные заветы христианства - это любовь и милосердие, а не "жажда возмездия". Более того, "чрезмерная опека религии" со стороны государства противоречит Конституции страны, в которой сказано, что Россия - светское государство.

Сейчас под петицией подписались почти 35 тысяч человек.