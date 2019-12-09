Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В РПЦ объяснили наличие джипов у священников

Религия

Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко пояснил скандалы с "попами на джипах". По его словам, раньше на приходы назначали только женатых батюшек с семьей, однако в "лихие для церкви" времена, когда приходы не могли прокормить батюшку с семьей, на приходы начали назначать одиноких монахов.

Шевченко отмечает, что со временем это стало проблемой, поскольку одиноким монахам приходиться тратить полученное жалование на себя. Так представитель РПЦ объяснил появление статусных вещей у священнослужителей.

рпц джипы монахи приходы батюшки православие святослав шевченко
Актуальная аналитика
Евросоюз
Экс-депутат парламента Великобритании: "Нам лгали по делу Скрипалей"
Здоровье и профилактика
Что такое коллективный иммунитет
Силовые структуры
"Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом
Последние материалы
Что такое коллективный иммунитет
Магазин и 5 школ в столице эвакуировали из-за сообщений о минировании
Норвегию накрыла волна преступлений иммигрантов
Открытие: у детей родителей с депрессией разные структуры мозга
Таксист изнасиловал уснувшего в салоне авто молодого парня
В Париже началась встреча Меркель и Путина
В РПЦ объяснили наличие джипов у священников
Пропавший в ноябре подросток найден мёртвым в Севастополе
"Росгонки" не планируют переносить Гран-при России из-за санкций ВАДА
Степаненко пожелала счастья Петросяну в новом браке
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Здоровье
Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин
Бывший СССР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Медведев предпочел аудиторию развлекательного ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже Любовь Степушова
Комментарии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Россияне смогут выступать на олимпиадах и чемпионатах мира без флага
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
ВАДА отстранило Россию от спортивных соревнований на четыре года
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
ВАДА отстранило Россию от спортивных соревнований на четыре года
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Горбачев назвал Жириновского клоуном и фашистом
В России предложили приравнять хищение бюджетных средств к госизмене
Лукашенко грозит Путину нестабильностью в Белоруссии
Офис Зеленского подтвердил планы на встречу с Путиным
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
Россияне смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира без флага
Евгений Петросян уже не разведенный мужчина, а молодой муж
ВАДА отстранило Россию от спортивных соревнований на четыре года
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ