В РПЦ объяснили наличие джипов у священников

Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко пояснил скандалы с "попами на джипах". По его словам, раньше на приходы назначали только женатых батюшек с семьей, однако в "лихие для церкви" времена, когда приходы не могли прокормить батюшку с семьей, на приходы начали назначать одиноких монахов.

Шевченко отмечает, что со временем это стало проблемой, поскольку одиноким монахам приходиться тратить полученное жалование на себя. Так представитель РПЦ объяснил появление статусных вещей у священнослужителей.